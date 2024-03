Fora de casa, Corinthians bate Grêmio e estreia com vitória no Brasileiro feminino

O Corinthians estreou, na noite desta segunda-feira, com o pé direito no Campeonato Brasileiro feminino. A equipe derrotou o Grêmio fora de casa, por 3 a 0, no estádio Airton Ferreira da Silva, com gols de Millene (2x) e Jheniffer.

Com a vitória, o Corinthians igualou o mesmo número de pontos de Fluminense e Palmeiras, que também venceram na primeira rodada. O Timão divide a liderança com o Tricolor, já que as equipes têm um saldo de gols igual.

O Grêmio não vence a rodada inicial do Brasileiro desde 2020, quando derrotou o Minas Brasília, por 2 a 1. A equipe segue sem pontuar na competição em 2024.

Ambas as equipes voltam a campo nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Brasileiro. O Corinthians encara o América-MG, em casa, e o Grêmio viaja ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Botafogo.

Jheniffer achou Millene na área e a camisa 14 mandou no canto da goleira adversária. 2T | 46 min | Grêmio 0 x 3 Corinthians pic.twitter.com/QLkMr1799R ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 19, 2024

Com uma jogadora a mais em campo, o Timão soube se portar e ampliou o marcador aos 40 minutos do segundo tempo. Após levantamento na área, Vic Albuquerque tocou de cabeça para Jheniffer, que desviou para marcar.

O Corinthians voltou a balançar as redes seis minutos depois. Millene recebeu passe de Jheniffer e bateu para marcar seu segundo gol na partida, e o último do Timão.