Casares diz que respeita protesto de Abel após polêmica: 'Algo pessoal'

O presidente Julio Casares, do São Paulo, falou sobre o protesto feito por Abel Ferreira no último final de semana, após o português ter sido alvo de uma declaração xenofóbica de Carlos Belmonte, diretor do Tricolor.

O que aconteceu

Casares disse respeitar o protesto de Abel Ferreira. O técnico português fez um pronunciamento após a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta e fez alguns segundos de silêncio.

"É algo pessoal que ele fez, não fico patrulhando ação de ninguém, eu respeito muito o Abel. Se ele fez esse ato, é muito pessoal, mas não queremos mais voltar ao assunto. Ele defende o interesse dele, e nós o nosso", disse Casares à ESPN, antes do sorteio dos grupos da Libertadores.

O presidente do São Paulo também disse que "o que acontece no campo, fica no campo". Ele também falou sobre a boa relação que tem a presidente Leila Pereira e os dirigentes do Palmeiras fora de campo.

Quando extrapola os limites, o tribunal agiu, e vamos torcer do lado de fora para que tenhamos uma grande semi e final. O que acontece no campo fica no campo. O lado pessoal tem que ser pessoal. Quem sou eu para dar opinião? [...] Nos cumprimentamos [Casares e Buosi, vice-presidente do Palmeiras] no voo, viemos juntos, almoçamos no mesmo local, somos amigos. Aquele tema é superado. A instituição Palmeiras merece o meu maior respeito, como sempre. Aquele foi um momento de prejuízo para nós pela arbitragem. Em nenhum momento eu desrespeitei a instituição. Convivemos bem. Julio Casares

Polêmica de Belmonte com Abel

Abel Ferreira foi chamado de "português de merd*" após o empate entre São Paulo e Palmeiras no Paulistão. Na ocasião, dirigentes e jogadores do Tricolor ficaram revoltados com a arbitragem de Matheus Delgado Candançan.

Na última semana, um vídeo de Belmonte pedindo desculpas vazou. O UOL apurou que ele foi enviado ao TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) como parte de um acordo para livrar os jogadores do São Paulo de uma pena pelo ocorrido no clássico.

O UOL apurou durante a semana que o treinador do Palmeiras preferia não ter recebido o pedido de desculpas de Belmonte. O vídeo do diretor do São Paulo foi publicado nove dias após ele ter chamado Abel de 'português de merd*', e, na opinião do treinador, só foi gravado para cumprir um acordo com Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Além disso, a reportagem também apurou que a decisão do TJD foi considerada um "tapa na cara da sociedade" por Abel. Em todas as ocasiões em que o técnico errou, no dia seguinte, ele se desculpou publicamente — como foi no desentendimento com Calleri no MorumBis e quando tomou o celular da mão de um jornalista no Mineirão.

O São Paulo conseguiu trocar o julgamento e punições a seus atletas e dirigentes por multas em dinheiro. Essa decisão não agradou em nada a diretoria do Palmeiras

O que mais Casares disse?

Volta à Libertadores. "É recolocar o São Paulo no lugar. Ele não estava acostumado a ficar fora. Estamos felizes do São Paulo voltar nesse momento da história. Voltar à competição é um grande passo."

Qual caminho seria melhor? "Não devemos escolher adversário em hipóteses nenhuma. Foi assim que enfrentamos Palmeiras, Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil. Torcemos para que a logística evite altitudes, deslocamentos grandiosos por causa do calendário, a adequação com a Libertadores é fundamental para que não soframos com competições. Se pudéssemos, escolheríamos o local, quanto mais próximo, melhor."

Eliminação e Carpini. "Toda eliminação é frustrante, deixa a gente triste. O Carpini chegou há dois meses e meio, teve problemas com lesões e conseguiu levar um troféu. Foi um jogo só, mas foi um jogo contra um grande adversário. Depois quebramos um tabu, que é algo que incomodava a instituição. Ele está iniciando o trabalho. Se tínhamos a convicção de trazer ele depois de muitos estudos e entrevistas que participei, não teria sentido, por causa de uma eliminação, rasgar tudo o que foi feito. É tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Tão logo terminou o jogo, no vestiário eu fiz um post dizendo que está tudo normal. Claro que os ajustes no dia a dia serão discutidos, mas é uma questão que já acontece antes de qualquer eliminação."

James Rodríguez não bateu pênalti. "Essa questão de escalação, de quem bate o pênalti, a falta, o capitão, é da comissão técnica. O futebol é bonito por causa disso. Ele bateu dois pênaltis seguidos e perdeu. Se ele fosse bater e perdesse, iam dizer: "o retrospecto dele era ruim, agora ele bateu e perdeu". Temos que ter muita calma. Presidentes e diretores não devem entrar nessa questão técnica. Claro que há conversas, mas não falamos disso ainda porque foi um jogo extremamente triste no resultado final."