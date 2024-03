Casagrande: 'Diniz não consegue assumir os erros que comete'

O colunista Walter Casagrande criticou no Fim de Papo a coletiva de Fernando Diniz após a eliminação do Fluminense para o Flamengo no Campeonato Carioca. Segundo Casão, Diniz foi muito soberbo e não admitiu os próprios erros após mais um clássico sem vitória.

'Soberba, arrogância e prepotência': "Foi uma das piores coletivas que eu já vi de um treinador. Na minha opinião, o Diniz é muito soberbo, tem uma soberba enorme, ele tem uma arrogância como muito grande, uma prepotência, quando você tem esse conjunto, você não consegue se olhar no espelho, você olha no espelho e só se vê bonito, porque a soberba não deixa você ver seu lado feio. Então, o Diniz não olhar os erros que comete, as deficiências que ele tem, assumir a responsabilidade de uma eliminação que é totalmente dele".

'Quem discorda do Diniz é falso tricolor?': "Se desse certo no sábado, o Fluminense ganhasse de 3 a 0 do Flamengo e se classificasse, o mérito ia ser dele, que pôs o ponta-esquerda de lateral, o volante de zagueiro, mas não deu certo, não deu certo e ele não consegue assumir os próprios erros que ele faz. Usar o nome de uma doença para definir um grupo de jornalistas e blogueiros que são falsos torcedores do Fluminense, falsos tricolores, eu achei isso de uma falta de respeito enorme. Quer dizer que quem é contra as escolhas dele são falsos tricolores, mas quem acha as escolhas dele legais, aí são os verdadeiros tricolores. A cabeça do Diniz trabalha só a favor dele, ele é um gênio e todo mundo tem que aplaudir tudo e concordar com tudo que ele faz".

Confira o Fim de Papo na íntegra