Braz desconversa sobre renovação de Gabigol no Flamengo: 'Sob controle'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Marcos Braz voltou a pregar paciência sobre a renovação do atacante Gabigol. O vice-presidente de futebol do Flamengo falou que as coisas estão sob controle.

O que aconteceu

Braz disse que falou hoje com o atacante por conta da audiência sobre a tentativa de fraude do exame antidoping. Ele deu entrevista à ESPN antes do sorteio da Libertadores.

As coisas estão sob controle. Venho sempre falando sempre com o Gabriel. Falei hoje. Teve a audiência dele por 5 horas, esteve presente no questionamento do doping surpresa no Ninho. Está sendo bem explicado, equacionado. Quem vai decidir, vai decidir pelo certo. Vamos em frente. Marcos Braz

Gabigol tem contrato até o fim de 2024. Ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano e deixar o Fla de graça.

A postura do Flamengo tem sido de não se estender sobre o assunto. O clube repete que tudo será resolvido na hora certa de uma forma ou de outra.