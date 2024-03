Bandeira leva pedrada em jogo do Peñarol, e Campeonato Uruguaio é suspenso

Após uma pedra atingir o assistente Federico Piccardo depois do jogo entre Peñarol e Racing Montevideo, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) suspendeu o Campeonato Uruguaio.

O que aconteceu

Ontem (17), Federico Piccardo foi atingido por uma pedra na saída de campo no Estádio Parque Alfredo Víctor Viera. O caso de agressão aconteceu logo após a derrota do Racing Montevideo diante do Peñarol, por 2 a 1.

Diante do episódio, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) informou a suspensão do Campeonato Uruguaio. Em nota oficial, a entidade lamentou o ocorrido e detalhou o estado de saúde do assistente.

Como é de conhecimento público, o senhor Federico Piccardo, membro da equipe de arbitragem, sofreu um ataque através de uma pedra que atingiu seu nariz, levando ao seu exame médico em um hospital privado, e atualmente se encontra sem consequências e em bom estado de saúde Associação Uruguaia de Futebol (AUF)

Até o momento, o responsável pela agressão ao bandeira ainda não foi identificado. O Ministério Público contrariou o comunicado da Associação Uruguaia de Futebol, que havia informado que o agressor já tinha sido encontrado.

Como foi a agressão

Na saída do campo, Federico Piccardo estava ao lado dos demais membros da arbitragem. O Estádio Parque Alfredo Víctor Viera chamou atenção pela proximidade das arquibancadas.

Atingido no nariz, o bandeira recuou junto com o árbitro da partida e esperou a situação se acalmar até poder deixar o gramado. O Racing, time da casa, se manifestou e pediu desculpas pela ação do torcedor.