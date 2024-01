Palmeiras divulga abertura da venda dos ingressos para duelo contra a Inter de Limeira; confira os preços

O Palmeiras divulgou neste domingo o valor dos ingressos para o jogo contra a Inter de Limeira, que ocorre na quarta-feira, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A venda geral terá início na terça-feira, a partir das 10h (de Brasília), até o intervalo do jogo. O torcedor pode adquirir as entradas no site www.ingressospalmeiras.com.br.

O Verdão anunciou que os ingressos estarão disponíveis a partir de R$ 70. Os torcedores que possuem os planos Avanti recebem um determinado desconto na compra das entradas. Os sócios-torcedores poderão adquirir o ingresso a partir desta segunda-feira, às 12h (de Brasília), até às 10h (de Brasília) de terça-feira.

Associados e donos de cadeiras cativas terão até quarta-feira para adquirir as entradas. A venda para esse grupo de torcedores começa na segunda-feira, às 12h (de Brasília), e termina na quarta-feira, no mesmo horário.

A partida marca a estreia do Palmeiras no Allianz Parque em 2024. Neste domingo, a equipe entra em campo pela primeira vez no ano contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.

Confira o valor dos ingressos para a partida contra a Inter de Limeira

Setor Gol Norte - R$ 70

Superior Sul - R$ 90

Superior Oeste - R$ 90

Superior Leste - R$ 90

Gol Sul - R$ 100

Central Leste - R$ 130

Central Oeste - R$ 150