TWS: entenda como, em apenas um ano, grupo de K-pop se destaca na indústria

Um ano depois do debut oficial, que aconteceu dia 22 de janeiro de 2024, TWS venceu todos os prêmios de rookie do ano, honra que grupos novatos recebem quando se destacam na indústria.

Eles venceram o famoso ROTY (abreviação de rookie of the year) nas seguintes premiações. São eles: MAMA Awards, Melon Music Awards, Golden Disc Awards, Asia Artist Awards, Asia Star Entertainer Awards, K-World Dream Awards e The Fact Music Awards.

ASEA The Best New Artist

KWDA Super Rookie

TMA Next Leader

MAMA Best New Male Artist

MMA New Artist Of The Year

AAA Rookie of the Year

O grupo, formado pela Pledis que é uma das empresas subsidiárias da Hybe. Havia uma grande expectativa antes do seu debut, pois a última vez que a empresa havia lançado um grupo masculino tinha sido o gigante Seventeen, em 2015.

São seis integrantes (Shinyu, Dohoon, Youngjae, Hanjin, Jihoon e Kyungmin), que possuem entre 21 e 18 anos. Já o nome do grupo é uma abreviação de "Twenty Four Seven With Us" (24 horas, sete dias da semana, conosco), o que significa ficar ao lado deles em todos os momentos. Lê-se "Two-us".

Recentemente, o lightstick do grupo foi divulgado e, além do logo que forma um emoji, ele é um retângulo que pode ser usado como luminária e parece um grande lego.

O primeiro EP do grupo, "Sparkling Blue", teve dois singles. "Oh Mymy: 7s", que introduziu os integrantes ao grande público e, logo em seguida, eles lançaram "Plot Twist", single que até hoje se mantém muito bem nos charts sul-coreanos. A música virou um grande hit no país e foi o lançamento masculino que mais fez sucesso em 2024 no país.

O conceito do TWS é a própria juventude, retratando a adolescência e o crescimento, abordando assuntos típicos da faixa etária. O grupo, em pouco tempo, já ficou conhecido pela qualidade que possui nas coreografias, principalmente Jihoon, um dos dançarinos principais do grupo, que já era conhecido anteriormente como trainee.

2025 promete ser um ano de afirmação do grupo. Isso por que o grupo fechou seu primeiro ano de carreira com muito êxito, incluindo a vitória de um prêmio bonsang, dado aos artistas que mais se destacam com singles digitais no ano, no MMA, o Melon Music Awards. O Melon é o maior chart do país.

O último lançamento do grupo foi em novembro com o single "Last Bell".