Dieguinho: Fernanda perdeu espaço no BBB 25 por ego 'descontrolado'

A equipe de apresentadores do BBB 25 já foi definida. Além de Tadeu, que comanda o programa, outros talentos da Globo, incluindo ex-participantes, foram escolhidos para os quadros do reality. No entanto, um dos nomes que acabou ficando de fora foi o de Fernanda Bande. Sua ausência foi assunto no Central Splash desta terça-feira (7).

Fernanda foi um dos grandes destaques do BBB 24, vencido por Davi Brito. Apelidada de "loba", sua amizade com Giovanna Pitel rendeu até mesmo um programa exclusivo para o Multishow, "Na Cama com Pitanda".

Pitel foi escolhida para comandar o Mesa Cast, ao lado de Ed Gama e Vitor Di Castro. "Estou curioso para ver a Pitel. Ela também era uma grande fã do programa. A gente via ano passado que ela comentava o programa dentro do programa e fazia leituras certissimas", opinou Dantinhas.

Dieguinho acredita que Fernanda perdeu sua vaga no elenco de apresentadores por conta de seu próprio ego. Ele defende que Gil do Vigor e Beatriz Reis, a Bia do Brás, não demonstraram ser pessoas com muito ego.

A Fernanda eu sinto uma vibe diferente. Para estar no BBB, se você tem esse guincho um pouco mais descontrolado, você se sente uma grande estrela estando ali, você perde sua principal função que é ser quem você é sem o ego

Dieguinho

Se vocês olharem para a Fernanda do BBB e a Fernanda hoje, são pessoas completamente diferentes. Acho que isso pode ter pesado na escolha da Globo para colocá-la ou não no elenco

Dieguinho

Atualmente, Fernanda é jurada do reality Que Seja Doce, do GNT.

