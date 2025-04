Ensanguentada, Isadora Ribeiro faz relato de acidente: 'Poderia ser pior'

A atriz Isadora Ribeiro, 59, preocupou os seguidores ao publicar um vídeo sangrando para relatar que sofreu um acidente.

O que aconteceu

Conhecida por estrelar a abertura da novela "Tieta", a atriz relatou que sofreu um acidente com seu próprio carro. "Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta-malas, o carro — que estava inclinado em uma rampa — fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça", escreveu.

Isadora demonstrou medo de que algo pior pudesse acontecer com ela mesmo sendo algo banal do cotidiano. "O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso".

A artista garantiu que estava bem e ainda alertou os seguidores para ficarem atentos. "Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se", finalizou.