Quem vence o BBB 25? Participante dispara na enquete; veja nova parcial

Guilherme, Renata e João Pedro são os finalistas do Big Brother Brasil 25. A revelação do grande vencedor, que leva o prêmio de R$ 2,72 milhões, acontece na noite desta terça-feira, 22. O resultado parcial da enquete do Estadão, atualizada pela última vez às 18h, aponta a vitória de Guilherme.

Com 51% dos votos, o favorito dos leitores ao prêmio é Guilherme. Renata aparece em segundo lugar, com 36%, e João Pedro fica na terceira posição, com apenas 13% dos votos.

Vale lembrar que o resultado da enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos no site do BBB. A votação será encerrada durante o programa ao vivo.

Ainda que Guilherme ganhe o primeiro lugar, Renata e João Pedro não sairão sem prêmios. O segundo e o terceiro colocado vão receber R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente, além das conquistas acumuladas ao longo do programa por cada um.

Quando será a final do BBB 25?

O programa será exibido na terça logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo, e também estará disponível no Globoplay. Para quem perder a transmissão ao vivo, a íntegra ficará disponível na plataforma de streaming.

O que acontece depois da final do BBB 25?

Após o encerramento da temporada, a programação do BBB 25 continua no Multishow. No dia 22 de abril, Ana Clara comanda o especial A Invasão, entrando na casa para conversar com o campeão e os finalistas.

Já no dia 23 de abril, às 22h30, o canal exibe O Reencontro, que reúne os participantes da edição para relembrar os principais momentos do reality.