Sucesso no Coachella, XG chega a SP para show único; veja o que esperar

O grupo japonês XG fará sua primeira passagem pelo Brasil, na próxima quinta-feira, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. As artistas apresentarão a turnê "The First Howl" para uma casa cheia, já que os ingressos já foram todos vendidos.

Apesar de o grupo não ter um extenso catálogo de músicas, elas construíram muito bem a carreira desde o debut em 2022. Elas nasceram sob um dos principais selos japoneses, a AVEX, e a subsidiária XGALX, cujo foco é a carreira do septeto.

Além de cantarem em inglês, o grupo japonês promove suas músicas em programas sul-coreanos de K-pop, aumentando sua visibilidade. No entanto, foi com a crescente participação em festivais —destaque para o Coachella— que o grupo conquista novos "alphaz", nome carinhoso dado aos fãs.

Com um conceito que mistura naves espaciais, alienígenas e lobos, Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya e Cocona treinaram por muitos anos e são grandes vocalistas, ótimas rappers e dançarinas. Maximalistas, com maquiagens artísticas que chamam atenção e styling ousado, a equipe que administra o grupo consegue destacá-las em uma indústria onde é fácil se tornar apenas mais um.

O grupo fez um show especial no Coachella, que não deve ser o mesmo que será apresentado no Brasil. No setlist da turnê as artistas têm solos muito aguardados por fãs, como Chisa cantando "I Have Nothing", de Whitney Houston, e Cocona mandando um "Dirt Off Your Shoulder", de JAY-Z.

O novo single do grupo, "In the Rain", lançado em abril, é a provável adição na perna latina da turnê que passará apenas por São Paulo e Cidade do México. O grupo depois retorna para o Japão para fazer uma série de shows "em casa". Elas estão em turnê desde outubro de 2024 e passaram por Estados Unidos, Europa e Austrália.