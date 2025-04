Look de Renata na final do BBB 25 lembra figurinos de outras campeãs; veja

A campeã do BBB 25, Renata Saldanha, não passou despercebida na noite da grande final. Além de levar o prêmio milionário, ela chamou atenção do público com a escolha do figurino.

O que aconteceu

Internautas notaram a semelhança do look de Renata com os de outras campeãs do reality. Assim como a bailarina, Thelma Assis (BBB 20), Juliette Freire (BBB 21) e Amanda Meirelles (BBB 23) também apostaram em peças brilhantes e marcantes para o momento decisivo do programa, onde foram consagradas vencedoras.

Vestidos usados por campeãs do BBB Imagem: Reprodução/X

Gente toda vez o vencedor do BBB está usando brilho



Na hora que vi o vestido da Renata sabia que ela ia ganhar -- Li (@olegario_livia) April 23, 2025