BBB: Aline e Diogo se encontram antes da final e desconversam sobre affair

Diogo Almeida e Aline se reencontraram nos bastidores enquanto se preparavam para a final do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Aline estava no camarim, quando foi surpreendida pela presença de Diogo. Em vídeo gravado pelo Gshow, ela deu um sorrido largo e abraçou longamente o ex-brother. Em seguida, ela o elogiou: "Está lindo!".

Diogo chegou a dar uma resposta vaga sobre a relação entre ele e a ex-sister. "Eu e a Aline, a gente se conheceu no programa e a gente continua se conhecendo aqui fora", disse o ator. "É. Eu acho que todo mundo, na verdade, né?", completou a policial.

Aline e Diogo se envolveram no reality show. O affair ficou abalado após o brother aceitar colocá-la no Paredão.

