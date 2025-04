Parcial UOL tem participante com mais de 50% dos votos para vencer BBB 25

Guilherme, João Pedro e Renata são os finalistas do BBB 25 (Globo) e um deles será coroado o grande vencedor do programa hoje à noite. Uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz a enquete UOL

Renata continua como favorita para ser a campeã do programa, descolada dos seus concorrentes. Na nova parcial feita às 20h, ela aparece com 60,25% dos votos.

Guilherme aparece confortável na segunda colocação. Ele somava 28,40% dos votos no novo recorte. João Pedro fecha o pódio da disputa, com 11,35%.

O reality show pagará R$ 2.720.000 ao vencedor. Além disto, acrescenta-se os prêmios conquistados no decorrer da temporada, segundo a TV Globo.

A final do BBB 25 acontece hoje à noite após a exibição da novela "Vale Tudo". Segundo a grade da emissora, o programa deve ser iniciado às 22h30.

BBB 25 - Enquete UOL: Quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 839043 votos 28,07% Guilherme 11,06% João Pedro 60,87% Renata Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 839043 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

