Veja quantos papas e conclaves a jornalista Ilze Scamparini acompanhou

Com mais de quatro décadas de carreira, Ilze Scamparini é uma das figuras mais respeitadas da imprensa brasileira. Correspondente da Globo na Itália desde 1999, ela se destacou por sua cobertura aprofundada do Vaticano, acompanhando de perto três papados e dois conclaves históricos.

Desde que assumiu o posto em Roma, Ilze cobriu os últimos anos do pontificado de João Paulo II, incluindo sua morte em 2005. Naquele momento solene, diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, ela resumiu a comoção com sensibilidade.

Roma amanheceu com os sinos dobrando. O papa se foi, e o mundo está em silêncio.

Acompanhou também o conclave que elegeu Bento XVI. Posteriormente, cobriu sua renúncia em 2013, a primeira de um papa em quase 600 anos.

Na história da Igreja moderna, ninguém viu isso acontecer. O papa se despede do mundo com um gesto de humildade e coragem.

Ilze acompanhou também o conclave que elegeu Bento XVI e também sua renúncia Imagem: Reprodução - Instagram

No mesmo ano, esteve presente na eleição do Papa Francisco, o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro. Ao anunciar a escolha do argentino Jorge Mario Bergoglio, Ilze não conteve a emoção.

Um papa que vem do fim do mundo e que traz ao Vaticano o olhar dos pobres e o peso da América Latina.

Ilze fez uma entrevista marcante com o papa Francisco durante um voo Imagem: Reprodução - TV Globo

Sua cobertura foi sempre além do protocolo religioso. Tocava na fé, na política, nas contradições da Igreja e nos dilemas humanos. Ilze se tornou um elo entre o Vaticano e o público brasileiro, com reportagens que misturam informação e poesia.

A fumaça branca sobe, e os sinos tocam como um grito de esperança.

disse em uma das coberturas do Domingo de Páscoa

Da redação ao Vaticano

Nascida em Araras, interior de São Paulo, em 26 de dezembro de 1958, Ilze Lia Scamparini formou-se em Jornalismo pela PUC-Campinas em 1982. Iniciou sua carreira no jornal O Diário do Povo, de Campinas, e colaborou com os folhetos da Oboré, transcrevendo entrevistas de trabalhadores do ABC paulista.

Em 1984, ingressou na Globo, onde atuou nas editorias do Rio de Janeiro e Brasília, além de integrar a equipe do Globo Repórter. Em 1997, tornou-se correspondente da Globo em Los Angeles, cobrindo eventos como o Oscar e o suicídio em massa da seita Heaven's Gate.

Ilze Scamparini contou como conseguiu fazer cúpula de igreja o cenário das participações de jornais Imagem: Reprodução/Globoplay

Dois anos depois, transferiu-se para Roma, onde se especializou na cobertura do Vaticano. Sua fala serena, com o sotaque paulista e a cadência precisa, virou referência.

Além de suas reportagens, Ilze lançou em 2021 o romance "Atire Direto no Meu Coração". O livro é inspirado em fatos reais que presenciou ao longo de sua carreira.

Fluente em italiano, espanhol e inglês, Ilze é casada há quase 20 anos com o roteirista italiano Domenico Saverni Mezzatesta. Ela optou por não ter filhos.

Sua carreira marcada por coberturas históricas. É uma presença constante nas principais transformações da Igreja Católica, Ilze Scamparini consolidou-se como uma das principais vozes do jornalismo internacional brasileiro.