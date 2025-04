BBB 25: Maike fala de beijo e 'coisas que está doido para fazer' com Renata

Maike comentou suas expectativas para a final do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Horas antes da final, Maike reforçou sua torcida por Renata. "Estou com uma expectativa enorme para encontrar a Renatinha. Hoje ela vai ser campeã, se Deus quiser. Temos uma torcida enorme, muita energia positiva para ela. Muita gente torcendo, pessoas que se comoveram com a história de vida dela", disse, em entrevista ao Gshow.

O ex-participante se mostrou animado para reencontrar a cearense, com quem viveu um affair na casa. "Eu, particularmente, estou doido para encontrá-la. Estou cheio de saudade. Quero abraçar ela, comemorar essa vitória, e conversar, né? A gente vai ter que conversar primeiro. Mas tem outras coisas que eu estou doido para fazer com ela também, dar um beijo... e é isso".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas