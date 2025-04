João, Guilherme ou Renata: Que horas começa a grande final do BBB 25?

A grande final do BBB 25 (Globo) acontece hoje e começará após o capítulo de Vale Tudo.

De acordo com a programação da TV Globo, a final do BBB 25 entra no ar às 22h30. O programa terá mais de 1 hora e tem previsão de ultrapassar a meia noite, acabando por volta das 00h05.

O prêmio de R$ 2.720.000 é disputado por três participantes. João Pedro, Guilherme e Renata chegaram até a final do programa.

Ex-BBBs cantores comandam o show e embalam a trilha sonora da noite. No line-up estão previstas as participações de Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24).

Música-tema do reality. Paulo Ricardo, que canta o tema de abertura do BBB, também se apresenta.

Familiares dos finalistas. Dois familiares de cada um dos finalistas estarão presentes na grande noite. O trio de finalistas acompanhará a cerimônia e os VTs especiais direto da sala da casa.

Pódio no gramado. O pódio para consagração dos finalistas ficará do lado de fora da casa — ao lado de Tadeu Shcmidt, dos 21 participantes da edição e dos apresentadores da Rede BBB.

Repercussão. No dia 23, após a final, os participantes da temporada têm dois compromissos: o primeiro às 17h, na entrega do Prêmio gshow BBB (gshow e Globoplay); e o segundo às 22h30, no Big Show: O Reencontro (Multishow).

