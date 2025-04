Vice-campeão do BBB 25, Guilherme venceu Renata no voto único; entenda

Embora Renata Saldanha tenha sido a campeã do BBB 25 (Globo), com 51,90% dos votos, a bailarina foi derrotada pelo segundo colocado, Guilherme, em uma das modalidades: o Voto Único

O que aconteceu

Desde o BBB 24, o reality show adota dois modelos de votos: o Voto Único e o Voto da Torcida. No Voto Único, cada pessoa pode votar apenas uma vez e a votação é auditada por CPF. No Voto da Torcida, os fãs podem votar quantas vezes quiserem no Gshow.

O resultado final é uma média dos dois votos, com cada um tendo o mesmo peso de 50% da média final. Assim como aconteceu em outras votações na temporada, o resultado do voto por CPF divergiu da média de votos na grande final.

No Voto Único, Guilherme derrotou por Renata. O pernambucano teve 51,40% dos votos, enquanto a bailarina somou 42,38%.

Renata conseguiu cobrir a diferença e ser consagrada a campeã do BBB 25 pelo Voto da Torcida, aquele onde se pode votar várias vezes. Nele, a cearense venceu com 61,41%, contra apenas 35,35% do pernambucano.

Como foi a votação

Guilherme

Média: 43,38%

Voto Único: 51,40%

Voto Torcida: 35,37%

João Pedro

Média: 4,72%

Voto Único: 6,22%

Voto Torcida: 3,22%

Renata

Média: 51,90%

Voto Único: 42,38%

Voto Torcida: 61,41%

