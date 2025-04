Público fica em prantos com morte de Rubinho no remake de 'Vale Tudo'

No capítulo de hoje, do remake de "Vale Tudo" (Globo), Rubinho (Júlio Andrade) morreu. Com isso, a novela ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

O músico sofreu uma parada cardíaca e morreu no leito do hospital. Isso aconteceu depois dele passar mal ao embarcar no jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que o levaria para os Estados Unidos

No hospital, Rubinho ainda conseguiu falar brevemente com Raquel (Tais Araújo). A protagonista ficou devastada com a morte do ex-marido.

Os atores Júlio Andrade e Taís Araújo foram muito elogiados por sua última cena juntos na novela. "Que cena da morte do Rubinho com o desespero da Raquel. Júlio Andrade e Tais Araújo incríveis", escreveu um usuário do X (antigo Twitter).

Os telespectadores se mostraram muito tristes com a morte do personagem. "Eu tô em prantos com a morte do Rubinho em 'Vale Tudo'", afirmou um internauta.

NÃO ACREDITO QUE ESTOU CHORANDO COM UMA NOVELA DAS 21H, JULINHO DE ANDRADE NAO TINHA O DIREITO DE FAZER UM RUBINHO CARISMÁTICO PRA DEPOIS MORRER#ValeTudopic.twitter.com/nyK4scjPO7 -- Victória (@flamengaysta) April 23, 2025

Rubinho: "Diz pro Palito que foi quase"



ELE NÃO MERECIA MORRER #ValeTudo pic.twitter.com/epEC9J9JYg -- Matheus (@matheuscaseca) April 23, 2025

Ai eu to triste pq Rubinho morreu e é tudo culpa do carisma e do talento do Júlio Andrade #ValeTudo pic.twitter.com/DGzYkXG0YQ -- Laís Barreto (@_laisbarreto_) April 23, 2025

"diz pro palito que foi quase" sim, eu to em prantos com a morte do rubinho em vale tudo #ValeTudo 🥺 pic.twitter.com/3pUzzKUlGT -- nyla (@biebermilenar) April 23, 2025

As escalações que estão dando nome e sobrenome nesse remake são: Taís Araujo e Júlio Andrade.



Triste essa morte do Rubinho. Júlio Andrade ARTISTA#ValeTudo pic.twitter.com/AlzhzYqpkI -- Picoli Montenegro (@suedeMingotte) April 23, 2025

Que cena da morte do Rubinho com o desespero da Raquel. #ValeTudo



Júlio Andrade e Tais Araújo INCRÍVEIS! pic.twitter.com/a7Y978DKo4 -- Brenno (@brenno__moura) April 23, 2025