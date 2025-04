'Hoje é a final do BBB?'; parte do público se surpreende com fim da edição

Guilherme, João Pedro e Renata disputam hoje o prêmio milionário do BBB 25 (Globo). No entanto, o fim da temporada pegou algumas pessoas no susto.

O que aconteceu

No X, antigo Twitter, muitos usuários se mostraram surpresos com o final da 25ª edição do programa.

Admita:



Você não sabia que a final do BBB é hoje. -- Pedro Albuquerque (@oprofessorp) April 23, 2025

Alguns disseram estar descobrindo a final hoje, durante a edição e pela movimentação nas redes sociais. Já outros disseram que não acompanharam o reality mesmo.

Oxi hoje é a final do BBB? Só se fala de outra aqui no Laurindo Banha. -- ytalo (@ytaloxruan) April 23, 2025

Tiveram aqueles que começaram a assistir o programa, mas abandonaram.

Larguei esse bbb faz um tempo mas, feliz de saber que quem vai sair vitorioso hoje é alguém que jogou e mereceu. O Gui ou a Renata. Essa final seria ótima se a Vitória tivesse junto. #bbb -- reezin (@reediasr) April 23, 2025

Veja outras reações:

gente socorro hoje é a final do BBB?



kkkk nunca um flop foi tão retumbante -- Priscila Montandon (@perecilaa) April 23, 2025

Caramba, hoje é a final do bbb?

Antes era um evento, todo mundo lá em casa ansioso pra ver.

Fiquei sabendo só agora porque fiquei com preguiça de desligar a tv depois da novela. -- Cintia (@cintiae1_) April 23, 2025

Hoje é a final do bbb e só se fala em outra coisa. Saudades de uma edição massa. Acho que quem atrapalhou mais esse ano foi o público. Detesto o fato do brasileiro ter adquirido esse paladar infantil pra reality -- . (@biiaportela) April 22, 2025

