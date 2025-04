Cauã Reymond fede? Ator já revelou que não é adepto do desodorante

Cauã Reymond, 44, se tornou um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas por conta da suposta polêmica com Bella Campos, 27, nos bastidores de "Vale Tudo" (Globo). O ator teria sido supostamente alvo de reclamações da atriz por conta de seu odor.

O que aconteceu

O público resgatou uma entrevista de 2012, na qual Cauã Reymond afirma não utilizar desodorante. Esse assunto voltou a ser revirado após a colunista Carla Bittencourt afirmar que Bella Campos teria reclamado do hálito e do mau odor do ator após ele sair direto da academia para os Estúdios Globo.

Durante o programa Vamos Combinar (GNT), o ator deu detalhes sobre sua rotina de bem-estar. "Durmo umas oito horas por dia, como bem, bebo água… Tento me estressar menos, que é o mais difícil", afirmou na entrevista que foi ao ar há mais de dez anos.

Ao ser questionado sobre o uso de desodorante, Cauã Reymond afirmou evitar o produto. De acordo com ele, sua forma de transpirar é diferente, o que faz com que ele não necessite do uso constante.