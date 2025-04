Segredo do novo papa e escândalos: veja final explicado do filme 'Conclave'

"Conclave" (2024) mergulha nos bastidores secretos do Vaticano em meio à escolha de um novo papa. Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, o drama político-religioso passou a ocupar o primeiro lugar do Prime Video após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. Entenda o que acontece no final do longa.

Alerta de spoiler

Segredo íntimo do Cardeal Adeyemi (Lucian Msamati) é descoberto, forçando-o a abandonar a disputa. Após se revelar contrário à comunidade LGBTQIA+ e começar a despontar como um dos favoritos, vem à tona um relacionamento do religioso com uma freira atuante no próprio Conclave, com quem ele teve um filho. Diante do escândalo, Lawrence praticamente obriga o cardeal a abandonar a competição.

Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) descobre que Cardeal Tremblay (John Lithgow) foi demitido antes de o papa morrer. O chefe do Conclave encontra documentos nos aposentos do falecido papa que revelam a demissão de Tremblay por seu envolvimento em escândalos financeiros e corrupção dentro da Igreja. Com isso, há outra baixa na disputa pelo papado.

Cardeal Tremblay em 'Conclave' Imagem: Divulgação

Lawrence decide aceitar sua candidatura para o cargo. Após isso, seu apoio incondicional ao favorito até então, Cardeal Aldo Bellini (Stanley Tucci) perde muita força, principalmente quando uma bomba explode em Roma. O atentado faz com que os discursos dos participantes comecem a se contrapor, destacando dois nomes: Tedesco na ala conservadora, e Benitez no campo progressista.

O enigmático Cardeal Vincent Benítez (Carlos Diehz) é eleito o novo papa e adota o nome Inocêncio XIV. O mexicano que atuava em missões no Afeganistão se destaca por exaltar uma mensagem de paz e tolerância, enfatizando que a Igreja deve olhar para o futuro com compaixão e abertura. Essa postura leva os cardeais a elegê-lo como o novo papa.

Carlos Diehz como o Cardeal Benitez em 'Conclave' Imagem: Divulgação

"Rival" de Benitez, o cardeal italiano Goffredo Tedesco (Sergio Castellitto) perde apoio da maioria. Um dos principais candidatos ao papado, especialmente após o atentado terrorista em Roma, aproveita-se do clima de tensão para fazer um discurso inflamado propondo algo parecido com uma nova cruzada, uma resposta dura contra o mundo islâmico. Sua postura inflexível e combativa continua sendo elogiada por alguns membros mesmo após a eleição.

Papa Inocêncio XIV revela ser uma pessoa intersexo. Benítez é confrontado por Lawrence, que descobre que ele havia marcado uma consulta em uma clínica na Suíça. Na conversa, o novo papa revela seu segredo: nasceu com órgãos sexuais masculinos e femininos. Ele afirma não ter feito cirurgia, pois acredita que sua condição é "uma obra de Deus". No fim, Lawrence decide manter a revelação em sigilo.