BBB 25: Finalistas assistem às festas em suas cidades e se emocionam

Durante a final do BBB 25 (Globo), Guilherme, João Pedro e Renata assistiram às festas em suas cidades devido ao reality show.

No primeiro bloco do programa, Tadeu conversou com os finalistas e mostrou parentes deles no gramado da casa. Na sequência, chamou VT's das festas nas cidades dos finalistas.

Guilherme viu o povo nas ruas de Olinda e comemorou. Nas imagens, o povo levou bonecos de Olinda, cartazes e disse estar torcendo pelo brother. "Olha meu irmão aqui, meu irmão."

João Pedro vibrou ao ver Buriti Alegre, no Goiás, lotada. O público presente gritou o nome do salva-vidas de rodeio que se emocionou. João brincou que a cidade toda devia estar presente.

Renata se surpreendeu ao ver o povo lotando a praia de Iracema, em Fortaleza. A festa no Ceará contou com telão e show de Solange Almeida. Renata se assustou. "O que é isso? Meu Deus."

