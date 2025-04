Felipe Neto vira réu por injúria e difamação contra deputada bolsonarista

Felipe Neto virou réu por injúria e difamação em ação movida pela deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), um dos expoentes do bolsonarismo no Congresso Nacional.

O que aconteceu

Zanatta acionou a Justiça do Rio contra Felipe após o youtuber insinuar que ela teria feito apologia ao nazismo. A queixa-crime foi aceita pela 41º Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro, que atendeu a recomendação do Ministério Público estadual.

Youtuber virou réu após ele e a parlamentar bolsonarista não entrarem em acordo na Justiça no começo deste mês.

Em postagem nas redes sociais, em junho de 2024, Neto comentou o uso de uma tiara de flores pela deputada que, supostamente, seria vinculada ao nazismo. Na publicação, o influenciador apontou que Zanatta costuma usar o acessório no parlamento brasileiro, mas que dispensou a tiara quando marcou presença no parlamento europeu.

Nas redes sociais, Felipe Neto classificou o episódio como algo "curioso". "A tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Essa moça usa [a tiara de flores] quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa sua motivação. Porém, olha só que curioso, ela tirou quando foi falar no parlamento europeu", escreveu o youtuber, que ressaltou o fato de a suposta associação ao nazismo ser pelo fato de a política usar o acessório de forma recorrente.

;Júlia Zanatta acionou a Justiça contra Felipe Neto e disse que o youtuber tinha o "evidente intuito de macular" sua honra. Segundo a defesa da deputada, a tiara de flores é "sua marca registrada desde a época da campanha eleitoral" em 2022, quando se elegeu ao Congresso Nacional.

Splash entrou em contato com a assessoria de Felipe Neto para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.