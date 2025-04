Osmar comete erro imperdoável com Joyce na reta final de 'Volta por Cima'

Osmar (Milhem Cortaz) comete um erro terrível com Joyce (Drica Moares) nos capítulos finais da novela "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Durante um jantar romântico com a amada, o contraventor pede o vinho mais caro do cardápio. Porém, a atitude não agrada muito a irmã de Belisa (Betty Faria).

Joyce deixa claro que não leva mais uma vida de ostentação. "Deixa eu te contar uma coisa, querido... Meus pais já não estão mais aqui. E essa Joyce de hoje não se impressiona mais com essas coisas. Só com o que tem valor de verdade. E eu não tô falando do valor do vinho, sacou?", diz ela.

Nesse momento, Osmar chama a namorada pelo apelido de Violeta (Isabel Teixeira), sua ex-mulher. "Para de palestrinha, vai. Eu sei que a minha companhia é a coisa mais importante pra você, Vivinha", fala.

A funcionária de Madá (Jéssica Ellen) fica perplexa e questiona Osmar. Ele fica todo sem jeito ao notar a gafe cometida.

