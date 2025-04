Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 23 a 26/4

Osmar chama Joyce de Violeta. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 23 de abril

Rosana reza pela recuperação de Nando. Jão e Edson descobrem que Nando precisa de um transplante. Tati e Cida conversam com Miranda. Gerson dispensa Violeta. Jin volta para a casa de Doralice. Miranda se culpa pelo que houve com Nando. Jão pesquisa sobre o caso de Nando. Jô se insinua para Roxelle. Cacá pensa em aceitar a proposta de Violeta. Osmar chama Joyce de Violeta. Jão conversa com o médico sobre o transplante de Nando.

Quinta-feira, 24 de abril

O médico explica os procedimentos da doação de órgãos para Jão. Joyce sugere que Osmar investigue a história de Violeta. Chico reclama de Cacá cogitar a proposta de Violeta. Cida pede que Miranda assuma sua responsabilidade sobre o caso de Nando. Gerson pede apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar. Gigi é chamado para dar uma entrevista sobre sua trajetória de vida. Nando revela para Rosana sobre Miranda. Edson, Rosana e Nando se surpreendem com Jão. Osmar conversa com o advogado de Violeta. Rosana procura Neuza.

Sexta-feira, 25 de abril

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado pela emissora.

Sábado, 26 de abril

O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.