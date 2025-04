É hoje: Ex-BBBs exibem looks para grande final do BBB 25; confira

A grande final do BBB 25 (Globo) acontece hoje, logo após o capítulo de Vale Tudo. Nas redes sociais, os ex-BBB's que estarão presentes começaram a mostrar os looks que usarão no evento:

Diego Hypolito

BBB 25: Diego Hypolito exibe look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Raissa

BBB 25: Raíssa mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Maike e Gabriel

BBB 25: Maike e Gabriel exibem looks para a final Imagem: Reprodução/Instagram

Arleane

BBB 25: Arleane exibe look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Daniele Hypolito

BBB 25: Daniele Hypolito mostra look para final Imagem: Reprodução/X

João Gabriel

BBB 25: João Gabriel posa com look para final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Edilberto

BBB 25: Edilberto exibe look para final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Marcelo

BBB 25: Marcelo exibe look para final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Mateus

BBB 25: Mateus exibe look para grande final Imagem: Reprodução/Instagram

Camilla

BBB 25: Camilla mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Thamiris

BBB 25: Thamiris exibe look para a final Imagem: Reprodução/Instagram

Giovanna

BBB 25: Giovanna mostra look para final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Vitória Strada

BBB 25: Vitória Strada exibe look para final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Diogo Almeida

BBB 25: Diogo Almeida com look para a final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Aline

BBB 25: Aline posa para grande final Imagem: Fábio Rosso/Gshow

Gracyanne Barbosa

BBB 25: Gracyanne Barbosa pronta para grande final Imagem: Jacyara Pianes/Gshow

Delma

BBB 25: Delma mostra look para final Imagem: Jacyara Pianes/Gshow

Vinícius

BBB 25: Vinicius pronto para final Imagem: Reprodução/X

