Carlos Santana sofre emergência médica e é hospitalizado no Texas

Carlos Santana, 77, foi hospitalizado na tarde de hoje na cidade de San Antonio, no Estado norte-americano do Texas.

O que aconteceu

O músico mexicano estava passando o som no Majestic Theater, onde se apresentaria horas depois, quando passou mal e foi retirado de maca do local. De acordo com o portal TMZ, a suspeita é de que os sintomas se devessem a um quadro de desidratação.

O show em San Antonio foi cancelado por conta do estado de saúde de Santana. Ele segue em observação na clínica para onde foi transferido após apresentar o primeiro mal-estar.

Carlos Santana é considerado um dos maiores guitarristas da música internacional. Expoente do lendário Festival de Woodstock, ele já faturou 10 prêmios Grammy e três Latin Awards desde que ganhou projeção mundial.