Grazi Massafera viaja com a filha após polêmicas de Cauã: 'Um privilégio'

Grazi Massafera, 42, dividiu momentos de lazer com a filha em Goiás.

O que aconteceu

A atriz postou uma série de fotos de uma viagem à região da Chapada dos Veadeiros. "Lugares mágicos, assim, cheios de natureza, ar puro, pôr do sol divino, noite estrelada (espetacular), tudo isso é bênção!", escreveu ela hoje no Instagram.

Grazi também se emocionou ao falar sobre ter Sofia, 12, sua filha com Cauã Reymond, como companhia nesse passeio. "Dividir [isso] com a pessoa que mais amo nesse planeta me comove muito. Sou canceriana, eu sei", completou.

A artista mostrou imagens do céu estrelado, do pôr do sol, além de um banho de cachoeira com Sofia. "É um privilégio desfrutar com prazer e respeito da espiritualidade de todo esse cerrado, da conexão com minha filha. Criamos momentos memoráveis. Mais um pra nossa história!", afirmou.

Mãe e filha receberam uma série de elogios nos comentários da publicação. "Lindas", escreveu a atriz Yanna Lavigne. "Maravilha, ela sabe transmitir paz, calmaria", disse uma seguidora. "Sofi cada dia mais linda!", comentou outra.

A viagem aconteceu dias após Grazi postar uma indireta em meio a polêmicas envolvendo Cauã Reymond. O ator estaria no centro de uma série de atritos com colegas de elenco em "Vale Tudo", especialmente Bella Campos, que teria feito uma denúncia formal à Globo. Com o desenrolar da situação, Massafera postou uma foto de uma caneca que dizia: "Lágrimas do patriarcado".