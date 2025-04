Renata, campeã do BBB 25, descarta interesse em Vinicius

Colaboração para Splash, no Rio

Durante o tradicional Bate-Papo BBB com os eliminados, Renata Saldanha, agora campeã do reality, foi questionada sobre um possível envolvimento com Vinícius, após declarações feitas por ele aqui fora.

O que aconteceu

Cearense assistiu falas do produtor. Em entrevista a Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Vinicius admitiu ter desenvolvido interesse pela bailarina.

Renata negou. "Teve não, gente. Inclusive, eu fiquei surpresa na Vitrine porque tinha uma tag. Ele falou 'ele fez um bolo pra você' e eu falei 'legal como veem o carinho'. Mas desde o começo, eu achei que a gente iria se dar muito bem, porque ele me lembra um amigo de Recife e ele era uma pessoa muito solícita", explicou a campeã.