Quem vai ficar com a mala roubada de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'?

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo", um personagem vai ficar milionário com a mala cheia de dinheiro roubado de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após a morte de Rubinho (Júlio Andrade), as malas do jatinho de vilão foram parar em destinos trocadas. César (Cauã Reymond), que pegou uma carona no avião, acaba roubando uma mala do local.

Ele e Maria de Fátima (Bella Campos) decidem abrir o objeto juntos. "Na hora de sair, eu peguei essa mala e deixei a minha lá. O chato é que tá trancada. Estava tentando arrombar, quando você chegou. O que será que tem aqui dentro, hein?", questiona o modelo ao lado da amante.

O casal de vilões consegue abrir a mala, mas não encontram nada de valor nela. Com isso, César acredita que roubou a mala de Rubinho.

Os dólares de Marco Aurélio vão parar nas mãos de Raquel. A protagonista fica responsável por cuidar dos pertences do ex-marido e acaba encontrando o dinheiro ao lado de Ivan (Renato Góes).

A fortuna será uma grande questão para o relacionamento de Raquel e Ivan. Enquanto o mocinho quer ficar com o dinheiro, a cozinheira não aceita a ideia de maneira nenhuma.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.