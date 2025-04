Karol Conká explica ausência na final do BBB 25 e diz: 'Recebi o convite'

Colaboração para Splash, no Rio

Os shows da final do BBB 25 estão por conta de ex-participantes do reality que seguem carreira musical. Mas a ausência de Karol Conká, do BBB 21, chamou a atenção dos fãs. A cantora se explicou nas redes.

O que aconteceu

Karol Conká revelou por que não está presente no evento. "Recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda", disse a cantora após notar comentários de seguidores questionando sua ausência. "Vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final", completou a artista, que foi uma das participantes mais marcantes de sua edição. Ainda na publicação, Conká agradeceu a produção do BBB.

A festa de encerramento do reality conta com shows de diversos nomes que passaram pela casa mais vigiada do Brasil. Foram convidados Gabi Martins e Flay (BBB 20), Juliette, Pocah, Rodolffo, Fiuk e Projota (BBB 21), Naiara Azevedo e Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley e Marvvila (BBB 23), além de Wanessa Camargo (BBB 24).