Luan Santana sensualiza e dá conselho amoroso em show: 'Arrasta pra cima'

Livre, leve e solto, Luan Santana, 33, entregou tudo no show de encerramento da 16ª edição do Universo Alegria, em Porto Alegre (RS), neste sábado (14). Bem à vontade em cima do palco, o sertanejo esbanjou carisma, simpatia, sensualidade e até deu conselho para os fãs que estão sofrendo por amor.

O que aconteceu

Cantor sertanejo fez o público sair do chão na capital de Porto Alegre com o hit "Morena". Com largo sorriso no rosto, o artista percorreu todo o palco para saudar o público.

Antes de apresentar a canção "Meio Termo", o cantor celebrou seu retorno para capital do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, agradeceu o público por aguardar o show preparado para o encerramento do festival.

Boa noite, Porto Alegre. Tudo bem? Última vez que a gente se encontrou foi no Luan City Festival. Essa terra é abençoada e a cidade sempre me recebeu de coração aberto. Por isso que é tão especial estar com vocês nessa noite no Universo Alegria, trazendo esse show que completa 17 anos de uma história de amor. Ou você ama pra porr* ou porr* nenhuma.

Luan Santana

Luan Santana comanda show de encerramento da 16ª edição do Universo Alegria Imagem: Universo Alegria/@_evertonbento

Artista entregou um show recheado de encanto aos fãs: além do vocal afinado, ele dançou, interagiu, brincou, sensualizou e fez o público ficar vidrado em seus passos em cima do palco da Arena do Grêmio.

Hit "Vingança" serviu para Luan Santana atuar como um conselho amoroso no Universo Alegria. O cantor contou que soube que o povo porto-alegrense era "apaixonado" e orientou ninguém deixar sofrer por amor.

"Fiquei sabendo assim que saía do palco que vocês são apaixonados. Eles falavam assim: 'rapaz, eu nunca vi um povo mais apaixonado que esse de Porto Alegre'. Mas tem alguém que tá sofrendo por amor aqui hoje? Terminou recente? Então, é com você que eu quero falar nesse momento", iniciou Luan.

Você acreditou naquela pessoa que não merece 1% do seu amor? Existem pessoas que abalam com a nossa saúde mental, esse é o poder do nosso amor. Pessoas que abalam da nossa saúde mental é melhor manter distância. Se veio alguém na sua cabeça enquanto digo estas palavras, talvez esteja na hora de mudar. Pega a conversa com essa pessoa e aperta arrasta pra cima.

Luan Santana

Além do conselho, Luan Santana explorou todo o seu "sex appeal" durante a música "Vingança". Bem soltinho em cima do palco, ele trouxe olhar provocante e exibiu movimentos sensuais com o quadril para alegria das fãs.

Sertanejo ainda cantou tradicionais músicas, como "Meteoro", Abalo Emocional", "Quando a bad bater", ao longo da apresentação. A canção "Tudo que você quiser" colocou um ponto final no show do artista no Universo Alegria. "Obrigado, Porto Alegre", celebrou ele.

* O repórter viajou ao festival a convite da organização.