BBB 25: Renata e Maike se beijam

Rolou! Durante a festa de hoje (6), Renata e Maike se beijaram no BBB 25.

O que aconteceu

Os dois estavam flertando há dias. Após algumas investidas durante a comemoração, Renata cedeu e os dois trocaram alguns beijos diante dos demais brothers, que celebraram.

O primeiro beijo do novo casal da edição aconteceu ao som de "Medo Bobo", de Maiara e Maraisa.

Depois do beijo, Maike pergunta se a sister está arrependida. "Não, só o Brasil vendo, minha mãe...", respondeu a bailarina.

O paulista também elogiou Renata. "Você beija bem, hein!?", declarou. Em seguida, os dois trocaram mais alguns beijos.

Nas primeiras semanas de confinamento, Maike viveu um breve romance com Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa.

