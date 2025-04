BBB 25: Maike comenta beijo em Renata e recorda affair com Giovanna

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Em conversa com Vitória Strada, Maike diz que contou os dias que ficou interessado em Renata antes do beijo no BBB 25.

O que aconteceu

O brother recordou o affair que teve com Giovanna nas primeiras semanas do programa. "68 dias de quase. Eu contei depois da Giovanna", declarou o nadador.

Na sequencia, Maike ri e volta a cantar a música "Haverá sinais", de Jorge e Mateus. "Pode trocar essa música", dispara a atriz, em tom de brincadeira.

A sister também fala sobre o tempo que eles estão no programa. "Você me entende", afirma Maike, se referindo a situação dele ter beijado duas sisters no reality.

Ninguém pode te julgar, entendeu? Nada, nada. Porque parece que a gente está há três anos aqui dentro. Tudo é muito intenso, analisou Vitória.

Maike também opina sobre romance com Renata na reta final da edição. "Foi natural, não foi uma parada forçada. [...] Muito pelo contrário", concluiu.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas