BBB 25: Diego critica Maike após falas sobre Daniele: 'Amigo da onça'

Diego Hypolito demonstra incômodo com falas de Maike sobre Daniele no BBB 25.

O que aconteceu

Antes do início da festa, Tadeu Schmidt perguntou aos emparedados quem deve ser o próximo eliminado e Maike disse que a atleta deixaria o reality. "Eu achava que não precisava ter atacado. Eu fiquei realmente incomodado, não consegui não transparecer. Para quê?", desabafou o ginasta para Vinícius e Guilherme, sobre a justificativa do paulista.

Sabe o que eu acho mais absurdo? Que ele chega, quando acontece qualquer situação, 'vamos lá', 'eu confio em você'. Ele é o amigo da onça. Ele pega [e fala]: 'Não, é um jogo'. Que isso? Não gosto disso não , completou Diego Hypolito.

Daniele afirma que deu a melhor resposta para o rival, por não ter se importado com a crítica que recebeu. "Você bater de frente, às vezes, dá mais palco, do que você simplesmente ignorar o que a pessoa falou", refletiu a sister.

