Fora da Fazenda, Flora abre jogo sobre 'aliados': 'Verdadeira cobra'

Fora de A Fazenda 16 (Record), Flora Cruz desabafou sobre seu jogo no Fazendômetro desta segunda-feira (9).

O que aconteceu

Durante a dinâmica promovida pela Record, Flora criticou a maioria dos participantes. Luana ficou com o título de Pavão, enquanto Juninho e Gilsão dividiram o pódio na categoria Planta.

A cobra da temporada, segundo ela, é Flor, com quem já trocou farpas nas votações ao vivo. "É a verdadeira cobra desta edição. Uma loucura o jogo dela. Vale tudo pra galera. Para mim, não vale", disse.

Já Vanessa foi considerada a "Ovelha" de A Fazenda 16, porque "não tem opinião própria pra nada, nem pra discutir".

Sacha ficou com o apelido de Maçã Podre. "É um cara que influencia as pessoas em tudo", comenta.

Flora ainda declarou torcida para Sidney. "Merece ganhar A Fazenda 16".

