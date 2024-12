Mãe de criança que queria trocar de lugar em voo recebe ameaças

Em entrevista ao Fantástico (Globo) deste domingo (8), Aline Rizzo, mãe da criança que queria trocar de lugar em um voo, falou sobre os ataques que está sofrendo na internet.

O que aconteceu

Na entrevista, Aline deixou claro que não foi ela que gravou o vídeo que viralizou nas redes sociais: "Não filmei, não ofendi a Jennifer [mulher que não quis trocar de lugar no voo] em nenhum momento. Nós não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado no lugar dela e retirei ele."

Aline ainda afirmou que ela e os filhos são xingados e ameaçados diariamente devido ao vídeo: "Eu ouço as pessoas dizendo: 'que mãe ridícula', 'é por isso que as crianças viram marginais'. [...] E tenho que ouvi tudo calada, porque a pessoa que sofreu a agressão na hora, a Jennifer, não nega."

Ameaças, xingamentos, críticas... Chegaram a falar que eu deveria jogar o meu filho da janela do avião. Aline Rizzo

Quem gravou o vídeo em questão foi Eluciana Cardoso, passageira que estava a bordo do voo. A nutricionista enviou o vídeo para a filha, Marianna, que publicou nas redes sociais.

Peço desculpas para a Jeniffer, para a Aline, para a família. Peço desculpas para mim, por ter achado que tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado tudo isso. Eluciana Cardoso

O caso

Jennifer Castro foi filmada por uma passageira revoltada por ela não aceitar ceder o assento na janela do avião a uma criança. Ela foi acusada de não ter "empatia" e apareceu de fones de ouvido ignorado as reclamações.

A mulher recebeu uma onda de apoio após o vídeo viralizar nas redes sociais e já anunciou a sua primeira parceria publicitária, com uma empresa de varejo. Atualmente, Jennifer acumula mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

Troca não é obrigatória

O colunista do UOL Alexandre Saconi explicou que trocar de assento em voos não é obrigatório a não ser em raras exceções — geralmente, ligadas à segurança de voo ou em cumprimento de regras específicas.

Regulamentações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinam que passageiros com menos de 16 anos estejam acompanhados ao menos de um adulto responsável durante o voo, mesmo que não marquem o assento com antecedência. Isso não significa o direito a ser na janela, podendo ser em qualquer poltrona do voo, desde que lado a lado.