Thais Carla diz que pensa em criar OnlyFans: 'Ia ganhar um dinheiro bom'

Thais Carla, 33, admitiu que pensa sobre a possibilidade de abrir um perfil no OnlyFans.

O que aconteceu

Carla garantiu que faria bastante sucesso na plataforma adulta. "Já passou muito pela minha cabeça [abrir um perfil no OnlyFans]. Eu ia bombar, ia ganhar um dinheiro bom", declarou em entrevista ao podcast Bagaceira Chique.

A influenciadora disse já ter recebido propostas ousadas dos admiradores. "Já me mandaram e-mail [com proposta de] sexo por dinheiro ou querendo me pagar para eu fazer um vídeo sensual comendo. As pessoas são podres".

No podcast, Thais Carla também contou que ela e o marido costumam ficar pelados em casa. "Eu tenho mania de ficar pelada, só fico pelada em casa. Só ando pelada. Odeio ficar de roupa em casa. Enrolo uma toalha às vezes, fico de roupão".