Quarto do Líder é fechado para sempre no BBB 25

O Quarto do Líder foi fechado no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A liderança de João Pedro chegou ao fim e, com isso, ele precisou deixar o Quarto do Líder. Esta foi a última vez que o cômodo foi usado nesta edição.

Neste momento, há apenas o Quarto Anos 50 para acomodar o top 5. O Quarto Nordeste também foi fechado.

João Pedro foi o último Líder da edição. Renata, Diego ou Vitória deixará o programa hoje e, após isso, os quatro participantes remanescentes vão disputar a prova para definir quem será o primeiro finalista.

