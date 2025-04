Davi Brito diz que iria para A Fazenda, mas impõe condição; saiba qual

Campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito, 22, admitiu que aceitaria participar de A Fazenda (Record), mas impôs como condição uma boa proposta financeira.

O que aconteceu

Davi disse que tudo depende da proposta que a Record lhe fizer. "Se fizessem uma proposta boa, eu iria. Depende da proposta. É o meu trabalho", declarou em entrevista ao jornalista Leo Dias.

O ex-brother, porém, rejeitou a possibilidade de participar de um reality como De Férias com o Ex. "Não toparia porque é muita sacanagem. Meu caráter não me permite participar desses programas. Por que eu quero estar de férias com minha ex, com uma pessoa que não faz mais parte da minha vida? Acho que esse reality é para pessoa que têm esse caráter e quer estar nesse meio. Mas isso não faz parte da minha pessoa e não me vinculo com esse tipo de reality show".

Davi Brito foi o protagonista do BBB 24. Apesar de entrar no reality da Globo como anônimo, ele bateu de frente com famosos como Wanessa Camargo e Yasmin Brunet e saiu vencedor de sua edição. Fora do programa e já famoso, o baiano, porém, se envolveu em polêmicas e trava uma disputa contra a ex, Mani Rego, pelo prêmio do Big Brother Brasil.