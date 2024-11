Natal do Embaixador: Gusttavo Lima e SBT negociam especial de fim de ano

O cantor Gusttavo Lima e o SBT estão negociando um especial de fim de ano. A informação foi confirmada pela assessoria do artista e da emissora a Splash.

O que aconteceu

O colunista Flávio Rico, do portal Léo Dias, adiantou que o especial deve se chamar "Natal do Embaixador". Segundo Ricco, as gravações devem acontecer em 26 de novembro.

Ainda não haveria uma data de exibição. No entanto, segundo o colunista, uma reprise deve ser acontecer no dia 25 de dezembro.

Toda a família do "embaixador" deve estar presente no especial. Além disso, Alcino Lima, pai de Gusttavo, deve cantar no palco com ele.