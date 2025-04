Baterista da banda New Pornographers é preso por posse de imagens de pornografia infantil

O baterista americano Joe Seiders, de 44 anos, foi preso por posse de pornografia infantil. Integrante da banda de indie rock canadense New Pornographers, ele não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Um comunicado divulgado na quinta-feira, 17, pela polícia do condado de Riverside, na Califórnia, informa que as autoridades receberam uma denúncia na tarde do dia 7 de abril.

Na ocasião, um garoto de 11 anos afirmou que um adulto desconhecido o havia gravado com um celular enquanto ele usava o banheiro de um estabelecimento.

Dois dias depois, a polícia recebeu uma segunda denúncia no mesmo local. Um funcionário afirmava que um homem adulto estava entrando e saindo do banheiro com jovens do sexo masculino.

Acreditando se tratar do mesmo homem, a polícia prendeu o suspeito no local e o identificou como Joe Seiders.

Após a prisão, foi realizado um mandado de busca e apreensão na casa e no carro do músico.

Segundo a nota da polícia, "foram encontradas evidências que o implicavam nos dois incidentes relatados, além de outros crimes, incluindo posse de pornografia infantil".

Seiders segue preso no Centro de Detenção John Benoit e responde pelos crimes de posse de pornografia infantil, importunação sexual infantil, invasão de privacidade e tentativa de invasão de privacidade.

De acordo com o jornal The Guardian, ele deve comparecer ao tribunal em 22 de abril.

Na madrugada desta sexta-feira, 18, a New Pornographers publicou um comunicado em seu Instagram. "Todos na banda estão absolutamente chocados, horrorizados e devastados com a notícia das acusações contra Joe Seiders - e nós imediatamente cortamos todos os laços com ele. Nossos corações estão com todos os que foram afetados por suas ações", diz a nota.

A banda, liderada por Neko Case e AC Newman, lançou nos anos 2000 o álbum de estreia Mass Romantic.

O maior sucesso do grupo veio em 2014 com o disco Brill Bruisers.

Naquele ano, o baterista Kurt Dahle deixou a banda e foi substituído por Seiders.