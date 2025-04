Na Prova do Finalista, brothers comemoram: 'Um nordestino vai para a final'

Durante a Prova do Finalista do BBB 25 (Globo), Guilherme e Renata celebraram que a final do reality show contará com pelo menos um nordestino. Ele é de Pernambuco e ela do Ceará.

O que aconteceu

Com mais de 10 horas de duração, apenas Guilherme e Renata seguiam na disputa da Prova de Resistência. João Pedro e Vitória já haviam desistido da dinâmica — e, com isso, estão no último Paredão.

Em um papo com Renata, Guilherme mencionou: "Com certeza vamos ter um nordestino na final."

A bailarina concordou: "O Ceará nunca foi para a final. Eu acho que, na verdade, eu sou a que está indo mais longe. Meu Deus!:

O fisioterapeuta comemorou: "Estamos fazendo história!"

#ProvaDoFinalista :



Guilherme: "De certeza, vamos ter um nordestino na final."



Renata: "Só sobrou nós. O Ceará nunca foi pra final."#BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/ibjXMNaI2s -- Big Brother Brasil (@bbb) April 18, 2025

