Alunas terão de prestar serviços por racismo contra filha de Samara Felippo

A Justiça de São Paulo determinou que as duas alunas que escreveram ofensas racistas no caderno da filha de Samara Felippo, em 2024, terão de prestar serviços comunitários por quatro meses —seis horas semanais. A informação foi confirmada por Splash.

O que aconteceu

Sentença de dezembro do ano passado estabeleceu a medida socioeducativa e, agora, foi mantida pelo TJ. A ação, que está em segredo de justiça, tramita em 2ª instância.

Este caso é emblemático porque reafirma que práticas de racismo não serão toleradas, mesmo quando praticadas por adolescentes, e que o sistema de justiça está atento à proteção da dignidade e da igualdade racial, valores fundamentais de nossa Constituição. Thais Cremasco, advogada da atriz

Alicia, filha mais velha de Samara Felippo e Leandrinho, foi alvo de racismo no Vera Cruz, escola de alto padrão na zona oeste de São Paulo. À época, a atriz comunicou o ocorrido em um grupo de pais.

Menina teve um caderno furtado. Todas as páginas de uma pesquisa foram arrancadas, agressões racistas foram escritas e, por fim, o caderno foi para a área de achados e perdidos do colégio.

Vera Cruz reconheceu o caso e enviou um e-mail, obtido pela reportagem, para os pais dos alunos do 9º ano, série que a filha de Samara está cursando. No comunicado, a instituição afirma que Alicia procurou a professora e a orientadora da série quando se deparou com as ofensas no caderno e foi acolhida.

Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões. Na circular enviada a todas as famílias no mesmo dia, solicitamos que todos conversassem com seus filhos sobre o ocorrido. Colégio Vera Cruz

Alunas responsáveis pela agressão racista foram suspensas. Além da suspensão por tempo indeterminado, a escola também proibiu a participação delas em uma viagem programada para os alunos. Os pais de uma das alunas envolvidas no caso, no entanto, anunciaram a "saída voluntária" da garota da escola.