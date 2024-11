Novo casal, bebê inesperado e traição movimentam 'Volta por Cima'

A novela "Volta por Cima" (Globo) vai ficar bem movimentada na próxima semana.

O que vai acontecer

Um novo casal inesperado vai se formar. Trata-se de Tati (Bia Santana) e Nando (João Gabriel D'Aleluia), que começam a se interessar um pelo outro a partir do capítulo de terça-feira (12). Depois dos primeiros flertes, eles ficam juntos e despertam o ciúmes de Jin (Allan Jeon).

Nando (João Gabriel D?Aleluia) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Uma gravidez inesperada será descoberta. Quem vai começar a desconfiar que está esperando um bebê é Cacá (Pri Helena). A moça vai passar mal duas vezes e em uma delas será socorrida por Chico (Amaury Lorenzo). A gestação pega a guarda-costas de surpresa e vai virar a vida de Jão (Fabrício Boliveira), o suposto pai da criança, de cabeça para baixo.

Jão (Fabrício Boliveira) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

"Volta por Cima" também terá cenas de traição familiar. Elas serão protagonizadas por Osmar (Milhem Cortaz), que prefere ficar do lado da contravenção mesmo após ser perdoado por Madalena (Jessica Ellen). O pilantra vai ser coagido por Jayme (Juliano Cazarré) e Tereza (Claudia Missura) e dará ainda mais dinheiro para o casal oportunista, continuando a enganar Madá.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.