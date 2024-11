A Fazenda 16: Juninho vence 7ª Prova de Fogo e poderá mexer na Baia

Juninho foi o vencedor da sétima Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV), que aconteceu no domingo (3) e foi exibida na edição desta segunda-feira (4).

O que aconteceu

A prova exigiu conhecimento e agilidade.

Três competidores participaram da dinâmica. Gilson, Gizelly e Juninho foram os peões que competiram.

Na prova, os peões deveriam acertar as bandeiras de países específicos. A cada rodada, eles recebiam dicas de qual seria o país certo e deveriam formar e haster a bandeira do país.

O primeiro a fazer isso ganhava 30 pontos. O segundo 20, o terceiro 10. Ao fim de cada rodada, ganharia a prova o peão com mais pontos.

Os perdedores foram direto para a baia: Gizelly e Gilson. Cada um ainda pôde puxar mais uma pessoa, e eles escolheram Yuri e Vanessa para dormir com o cavalo Colorado com eles.

Antes da atividade, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana. Segundo a apresentadora, a opção selecionada pelos espectadores foi a opção B: Escolha dois peões da Baia. Eles estarão disponíveis para a votação cara a cara.

