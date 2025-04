MC Poze do Rodo recupera carros de luxo apreendidos pela polícia

MC Poze do Rodo, 26, recuperou a guarda dos carros de luxo que a polícia havia lhe apreendido há cinco meses.

O que aconteceu

O funkeiro foi autorizado a buscar hoje os veículos, dos modelos BMW, Land Rover e Honda. Eles se encontravam em confisco no pátio da Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro (RJ), desde o início de novembro do ano passado.

MC Poze do Rodo e seu carro de luxo Imagem: Reprodução/Instagram

Apesar de ter recuperado a posse dos automóveis, Poze ainda não pode utilizá-los livremente. Segundo o jornal Extra, ele segue impedido de mudar características dos modelos ou passar a propriedade deles para outra pessoa até o fim do processo judicial.

Cordão de MC Poze do Rodo apreendido pela Polícia Civil é avaliado em R$ 650 mil Imagem: Reprodução/Instagram

A apreensão dos bens do cantor tem a ver com a Operação Rifa Limpa, na qual sua esposa, Vivi Noronha, 20, é uma das investigadas. Além dos carros, foram confiscados pela polícia 21 cordões de ouro, avaliados num total de quase R$ 2 milhões.