Dá para virar? Enquete UOL atualizada tem briga quente para ficar no BBB 25

No penúltimo Paredão do BBB 25, exibido pela Globo, Renata, Diego Hypolito e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality. A enquete do UOL aponta quem deve ser o próximo eliminado.

O que diz a enquete

Até as 17h35, Diego Hypolito liderava a rejeição com 54,75% dos votos. O ex-ginasta é o mais cotado para deixar a casa.

Renata aparecia em segundo lugar, com 42,12%. A bailarina também está em situação delicada e correndo risco de eliminação.

Vitória Strada, por sua vez, segue tranquila na disputa. Com apenas 3,13% dos votos, a atriz é a menos votada e tem grandes chances de permanecer no programa.

A eliminação acontece ainda hoje e será anunciada por Tadeu Schmidt ao vivo, durante a transmissão na TV Globo. Participe abaixo da enquete do UOL e dê sua opinião!

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 964880 votos 54,86% Diego Hypolito 42,02% Renata 3,12% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 964880 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

