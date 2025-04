Drake ataca show de Lamar no Super Bowl em processo contra Universal Music

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - Drake ampliou seu processo por difamação contra a gravadora Universal Music, afirmando que mais pessoas foram levadas a acreditar que ele era um pedófilo depois que o rapper Kendrick Lamar cantou "Not Like Us" durante o show do intervalo do Super Bowl e no Grammy Awards.

Em uma petição apresentada na noite de quarta-feira contra a sua antiga gravadora e promotora do hit de Lamar, Drake disse que as apresentações levaram a mais ameaças contra ele e sua família ao levar a faixa a mais ouvintes.

O rapper canadense disse que isso ocorreu apesar de Lamar ter omitido a palavra "pedófilo" de sua apresentação no Super Bowl porque "quase todo mundo entende" que ela era difamatória. Mais de 133,5 milhões de pessoas assistiram a apresentação de Lamar no Super Bowl.

"Foi o primeiro, e espero que seja o último, show do intervalo do Super Bowl orquestrado para assassinar o caráter de outro artista", disse Drake.

"Not Like Us" também inclui a frase "Drake, eu ouvi dizer que você gosta delas jovens", que Lamar cantou no Super Bowl.

Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Universal Music chamou as acusações de Drake de infundadas e seu processo de uma afronta à expressão criativa.

"Drake, indiscutivelmente um dos artistas mais talentosos do mundo e com quem tivemos um relacionamento bem-sucedido de 16 anos, está sendo enganado por seus representantes legais a tomar medidas absurdas, uma após a outra", disse a Universal.

O artista está pedindo uma indenização não especificada, dizendo que a Universal tentou aumentar o lucro e marginalizá-lo ao promover Lamar.

"A Universal será responsabilizada pelas consequências de suas decisões mal concebidas", disse o advogado de Drake, Michael Gottlieb, em comunicado.

Drake e Lamar têm uma rixa há cerca de uma década, inclusive por meio de uma série de faixas concorrentes.

"Not Like Us" foi lançada em 4 de maio passado, um dia depois de "Family Matters", de Drake, acusar Lamar de abuso físico e infidelidade e questionar a paternidade de um de seus filhos.

A música de Lamar ganhou os prêmios Grammy de gravação e música do ano e ficou no topo da Billboard Hot 100 por três semanas.

O nome de batismo de Drake é Aubrey Drake Graham. Lamar, um norte-americano, ganhou o Prêmio Pulitzer de Música de 2018.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS DO PF